FUMO DI CHINA #107



FUMO DI CHINA n.107: il numero che apre i festeggiamenti per i 25 anni della rivista di informazione e critica sui fumetti più seguita in Italia e che fa opinione



- la posta dei lettori

- il commento all'iniziativa "I classici del fumetto" del quotidiano "la Repubblica"

- la rubrica "Antipasto", che presenta tutte le anteprime più succose dei prossimi mesi

- la rubrica "Small Press Italia", con le recensioni delle produzioni indipendenti

- la rubrica "Mostre & Concorsi", con le iniziative per chi vuol mettersi alla prova

- l'intervista a Mirko Perniola e Piero Senesi, autori del fumetto "Anno Domini"

- l'intervista all'autore inglese Eddie Campbell, disegnatore di "From Hell", "Sacco amniotico" e autore completo di "Bacchus"

- il consueto, debordante reportage dei nostri inviati al 30° Festival Internazionael del Fumetto di Angoulême: le mostre, gli incontri, il mercato, gli stand, un approfondimento sul fumetto coreano (ospite dell'anno)

- un'analisi fisiognomica delle interpretazioni satiriche di Silvio Berlusconi, in occasione della nuova opera di Marcello Toninelli, "BerluStory", 3 albi in esclusiva per FdC

- il nostro reportage dal Future Film Festival di Bologna, con le nuove frontiere cinematografiche e il film "La città incantata" di Hayao Miyazaki, fresco vincitore del premio Oscar per l'animazione

- la rubrica "Born in the USA" con le notizie più succose dal ribollente mercato statunitense

- le recensioni delle uscite italiane, con una lunga analisi sul ritorno di Mefisto in "Tex"

- le rubriche "Il podio", "Pollice verso" e "il suggerimento", per una guida veloce nel marasma editoriale italiano

- un ricordo di Rinaldo D'Ami, in arte Roy D'Amy

- la rubrica "Strumenti", con la segnalazione di cataloghi, volumi di critica, approfondimenti sul fumetto italiano e internazionale

- la rubrica "Mandati al Marcello", con i consigli dell'esperto per chi vuole realizzare fumetti professionalmente

- FUMO DI CHINA n.107 è in tutte le fumetterie e le migliori edicole d'Italia, 32 pp., 5 euro





- in allegato: BERLUSTORY n.1 l'esordio del Cavaliere a fumetti, nel primo di 3 albi esclusivi che tracciano una documentatissima biografia realizzata interamente a strisce dall'esperto Marcello Toninelli - 16 pp., in regalo



ANNUARIO DEL FUMETTO 2003



ANNUARIO DEL FUMETTO 2003: l'ottava edizione del repertorio del fumetto italiano, che ogni primavera fa il punto dell'anno precedente, identificando un tema portante, facendo parlare i protagonisti, tracciando un bilancio e stimolando la riflessione di tutti gli operatori del settore



- l'anno dell'impegno socio-politico: satira e fumetto a confronto con la dura realtà dell'Italia e di un mondo sempre più globalizzato

- l'intervista a Joe Sacco, autore di "Palestina" e giornalista a fumetti per "Time"

- gli omaggi e le riflessioni a fumetti sull'11 settembre

- il consuntivo su un anno di satira in Italia

- ellekappa e gli italiani: storia di un'attrazione fatale

- l'intervista a Danilo Maramotti, fumettista per "Linus" e vignettista per "l'Unità"

- l'intervista a Sergio Staino, l'autore di Bobo, sullo stato del fumetto italiano

- la mostra "Dux Strip" e i fumetti sul fascismo

- la monumentale raccolta "I ritratti" e l'opera di Tullio Pericoli

- i cicli della satira italiana, dall'Ottocento al Terzo Millennio - l'intervista ad Alessio Spataro, il devastante autore di Lori Fizio

- le nuove opere "L'ombra delle Torri" e "Baci da New York" di Art Spiegelman, appena dimessosi dal settimanale "The New Yorker" in polemica con la direzione troppo filogovernativa

- l'associazione Attac Italia e la Tobin Tax a fumetti

- il fumetto africano nel suo percorso in lungo e in largo lungo la penisola italiana nel 2002

- le "Pagine Gialle del Fumetto Italiano", con tutti gli indirizzi delle Agenzie editoriali, le Associazioni, le Biblioteche specializzate, la Case editrici, i Distributori e gli importatori, le Librerie e le fumetterie, le Mostre e le fiere dedicate, le Riviste amatoriali, le Scuole di fumetto, i Siti web di autori, personaggi e riviste in formato elettronico

- la storia e le vicissitudini dell'inagurazione del Museo del Fumetto Italiano: le premesse e le polemiche, l'intervista con il direttore Gianni Bono e le dichiarazioni dei colleghi europei, l'intervista con Stefano Beani (direttore di Lucca Comics & Games 2002) e Alessandro Pastore (editore e custode degli originali della mostra sul grande autore Magnus)

- i migliori cinque volumi del 2002 secondo 15 nomi della redazione di "Fumo di China", i cinque autori più da premiare, le cinque delusioni dell'anno

- la situazione sul suolo italiano dell'universo manga, il multiforme fumetto giapponese

- l'intervista con Sergio Loss dell'Eura Editoriale, alfiere del fumetto sudamericano in Italia

- l'anno del quarantennale di Diabolik, uno dei più longevi personaggi italiani

- la stagione del fumetto a stelle e strisce: il mercato negli USA

- l'intervista a Massimo Semerano, autore di "Rosa di Strada" e sceggiatore per le nuove avventure del ladro gentiluomo "Lupin III"

- la rivelazione del marchio Alta Fedeltà, una rivista e volumi di prestigio

- l'intervista ad Andrea Rivi, patron delle Edizioni Bande Dessinée

- la conferma del progetto Medicina Nucleare

- l'intervista a Sergio Cavallerin delle Edizioni Star Comics

- l'intervista a Vincenzo Sparagna, direttore del vecchio e nuovo "Frigidaire"

- ANNUARIO DEL FUMETTO 2003 è in tutte le fumetterie e le migliori edicole d'Italia, 64 pp., 6 euro